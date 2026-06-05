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Жителю Петербурга дали срок за попытку вступить в "Легион "Свобода России"* - РИА Новости, 05.06.2026
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15:58 05.06.2026
Жителю Петербурга дали срок за попытку вступить в "Легион "Свобода России"*

Жителю Петербурга дали 18 лет за попытку вступить в "Легион "Свобода России"

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Петербурга попытался перейти границу в белгородском приграничье, чтобы воевать на стороне Украины.
  • Второй западный окружной военный суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима.
БЕЛГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Санкт-Петербурга за то, что он пытался перейти границу в белгородском приграничье, чтобы воевать на стороне Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ РФ по Белгородской области.
"Второй западный окружной военный суд вынес приговор в отношении гражданина России, жителя Санкт-Петербурга, 2000 г.р., причастного к покушению на государственную измену и к покушению на участие в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, молодой человек решил вступить в украинскую военизированную группировку, которая признана в РФ террористической и запрещена. Он хотел участвовать в боевых действиях против России и разработал план: нашел маршрут, как обойти официальные пункты пропуска, и отправился в Белгородскую область. Прибыв на место, он пешком направился к границе. Однако дойти до цели ему не удалось, сотрудники органов безопасности задержали его у села Муром Шебекинского округа, добавили в ведомстве.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафами в размере 70 тысяч рублей и 500 тысяч рублей, ограничением свободы сроком на 1 год", - подчеркнули в УФСБ.
Фигурант, как уточняется в сообщении, признан виновным по ч. 3 ст.30, ст. 275 УК РФ ("Покушение на государственную измену"), по ч. 3 ст. 30, ст. 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности террористической организации"). Приговор в законную силу не вступил.
В марте прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по делу 25-летнего жителя Санкт-Петербурга, который пытался перейти госграницу, чтобы вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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