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Пленарная сессия ПМЭФ начнется с небольшой задержкой, сообщил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:15 05.06.2026
Пленарная сессия ПМЭФ начнется с небольшой задержкой, сообщил Песков

Песков: пленарная сессия ПМЭФ начнется с небольшой задержкой, но вовремя

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленарная сессия ПМЭФ начнется с небольшой задержкой, но вовремя, сообщил Песков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начнется "с небольшой задержкой, но вовремя", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С небольшой задержкой, но вовремя", - шутливо сказал Песков журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос о том, когда начнется пленарная сессия форума.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью. Как уточнял Песков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также президент уделит внимание политическим проблемам.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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