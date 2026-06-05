Пленарная сессия ПМЭФ начнется с небольшой задержкой, сообщил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пленарная сессия ПМЭФ начнется с небольшой задержкой, но вовремя, сообщил Песков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начнется "с небольшой задержкой, но вовремя", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С небольшой задержкой, но вовремя", - шутливо сказал Песков журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос о том, когда начнется пленарная сессия форума.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что президент РФ Владимир Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ с большой речью. Как уточнял Песков, главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также президент уделит внимание политическим проблемам.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.