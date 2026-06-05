Пленарная сессия ПМЭФ начнется с небольшой задержкой, сообщил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начнется "с небольшой задержкой, но вовремя", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.