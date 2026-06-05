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Песков рассказал, как игра в шахматы помогает ему в работе в Кремле - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:41 05.06.2026
Песков рассказал, как игра в шахматы помогает ему в работе в Кремле

Песков: шахматы учат просчитывать ходы и идти на умеренный риск

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков считает, что шахматы помогают ему в работе в Кремле, так как эта игра учит просчитывать ходы и идти на умеренный риск.
  • Он отметил, что шахматы — благотворная игра для молодежи и считает, что среди тех, кто учился шахматам в детстве, не найдется наркоманов.
  • Пресс-секретарь президента выразил надежду, что все регионы России сделают шахматы частью программы обучения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как игра в шахматы помогает ему в работе в Кремле.
"Слушайте, это помогает и то, и другое. Шахматы — это действительно интеллектуальная игра. Шахматы — это игра, где правила напоминают правила жизни, и надо так же просчитывать ходы, надо так же идти на риск, надо понимать, что этот риск должен быть умеренным", - сказал Песков в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ в ответ на вопрос, помогает ли ему игра в шахматы в работе в Кремле сконцентрироваться или, наоборот, отдохнуть и отвлечься.
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Он отметил, что шахматы — это благотворная игра для молодежи. "Вы никогда не найдете наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве", - считает Песков. По его мнению, такие люди не подвержены злу, который есть в мире.
Песков согласился с утверждением, что шахматная доска - это учитель жизни. Он объяснил, что именно поэтому все больше школ в России и других странах добавляют шахматы в программу обучения.
"У нас многие регионы в нашей стране уже взяли это в практику, и я надеюсь, что все регионы перейдут на то, чтобы шахматы сделать частью программы обучения", - добавил пресс-секретарь президента.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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