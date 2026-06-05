Песков рассказал, как игра в шахматы помогает ему в работе в Кремле

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Песков считает, что шахматы помогают ему в работе в Кремле, так как эта игра учит просчитывать ходы и идти на умеренный риск.

Он отметил, что шахматы — благотворная игра для молодежи и считает, что среди тех, кто учился шахматам в детстве, не найдется наркоманов.

Пресс-секретарь президента выразил надежду, что все регионы России сделают шахматы частью программы обучения.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как игра в шахматы помогает ему в работе в Кремле.

"Слушайте, это помогает и то, и другое. Шахматы — это действительно интеллектуальная игра. Шахматы — это игра, где правила напоминают правила жизни, и надо так же просчитывать ходы, надо так же идти на риск, надо понимать, что этот риск должен быть умеренным", - сказал Песков в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ в ответ на вопрос, помогает ли ему игра в шахматы в работе в Кремле сконцентрироваться или, наоборот, отдохнуть и отвлечься.

Он отметил, что шахматы — это благотворная игра для молодежи. "Вы никогда не найдете наркомана среди тех, кто учился шахматам в детстве", - считает Песков. По его мнению, такие люди не подвержены злу, который есть в мире.

Песков согласился с утверждением, что шахматная доска - это учитель жизни. Он объяснил, что именно поэтому все больше школ в России и других странах добавляют шахматы в программу обучения.

"У нас многие регионы в нашей стране уже взяли это в практику, и я надеюсь, что все регионы перейдут на то, чтобы шахматы сделать частью программы обучения", - добавил пресс-секретарь президента.