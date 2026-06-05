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Песков рассказал о важности ставить максималистские цели в жизни - РИА Новости, 05.06.2026
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13:23 05.06.2026
Песков рассказал о важности ставить максималистские цели в жизни

Песков: важно ставить максималистские цели в жизни, чтобы многого добиться

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о важности ставить максималистские цели в жизни.
  • Песков отметил, что жизнь состоит из важных этапов, которые сопровождаются болью, трудом, успехами и падениями.
  • Необходимо сохранять уверенность в себе и осознавать, что успех на одном этапе жизни способствует успеху на следующем.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Важно ставить максималистские цели в жизни, чтобы многого добиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков дал интервью фигуристке Евгении Медведевой в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.
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"Всегда надо ставить максималистские цели для того, чтобы получить многое. Не все, но многое", - сказал Песков.
Он отметил, что вся жизнь состоит из важных этапов, каждый из которых несет в себе много боли, труда, успехов, падений.
"И ты, ну, лучше других знаешь, да, вот, и радость, и эйфория от побед, и боль падений, и все. Все великие спортсмены, я тебя отношу именно к такой когорте, все это прекрасно знают. Их отличает от других людей способность достойно проходить и падение, и эйфорию от побед", - обратился Песков к Медведевой.
"Один этап в жизни сменяет другой. И всегда нужно отдавать себе отчет в том, что это неизбежный процесс. И надо сохранять уверенность в себе, бесконечную уверенность в себе. И говорить себе, что если я многого добилась или добился на этом этапе, то почему я должен сомневаться в том, что у меня ничего не получится в следующем", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026ОбществоРоссияДмитрий ПесковЕвгения Медведева
 
 
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