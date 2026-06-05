Песков рассказал о важности ставить максималистские цели в жизни

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о важности ставить максималистские цели в жизни.

Песков отметил, что жизнь состоит из важных этапов, которые сопровождаются болью, трудом, успехами и падениями.

Необходимо сохранять уверенность в себе и осознавать, что успех на одном этапе жизни способствует успеху на следующем.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Важно ставить максималистские цели в жизни, чтобы многого добиться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всегда надо ставить максималистские цели для того, чтобы получить многое. Не все, но многое", - сказал Песков.

Он отметил, что вся жизнь состоит из важных этапов, каждый из которых несет в себе много боли, труда, успехов, падений.

"И ты, ну, лучше других знаешь, да, вот, и радость, и эйфория от побед, и боль падений, и все. Все великие спортсмены, я тебя отношу именно к такой когорте, все это прекрасно знают. Их отличает от других людей способность достойно проходить и падение, и эйфорию от побед", - обратился Песков к Медведевой.

"Один этап в жизни сменяет другой. И всегда нужно отдавать себе отчет в том, что это неизбежный процесс. И надо сохранять уверенность в себе, бесконечную уверенность в себе. И говорить себе, что если я многого добилась или добился на этом этапе, то почему я должен сомневаться в том, что у меня ничего не получится в следующем", - добавил Песков.