Песков рассказал, во сколько просыпается по утрам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что просыпается по утрам ближе к восьми часам.

У пресс-секретаря президента спросили о его мнении по поводу подъемов в шесть утра, и он высказал негативное отношение.