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Песков рассказал, во сколько просыпается по утрам - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:58 05.06.2026
Песков рассказал, во сколько просыпается по утрам

Песков рассказал, что просыпается по утрам ближе к восьми часам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просыпается по утрам ближе к восьми часам.
  • Он также добавил, что негативно относится к подъемам в шесть утра.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что просыпается по утрам ближе к восьми часам.
"Где-то ближе к восьми", - сказал Песков в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ в ответ на вопрос, во сколько он обычно просыпается.
У пресс-секретаря президента спросили о его мнении по поводу подъемов в шесть утра, и он высказал негативное отношение.
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