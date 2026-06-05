Песков рассказал, во сколько просыпается по утрам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просыпается по утрам ближе к восьми часам.
- Он также добавил, что негативно относится к подъемам в шесть утра.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что просыпается по утрам ближе к восьми часам.
"Где-то ближе к восьми", - сказал Песков в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ в ответ на вопрос, во сколько он обычно просыпается.
У пресс-секретаря президента спросили о его мнении по поводу подъемов в шесть утра, и он высказал негативное отношение.