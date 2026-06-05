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Песков дал оценку случаям, когда его неверно цитируют - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:56 05.06.2026
Песков дал оценку случаям, когда его неверно цитируют

Песков оценил как «стрем» ситуации, когда его неверно цитируют

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "стрем" случаи, когда его неверно цитируют.
  • Дмитрий Песков впервые дал интервью блогерам в блогерской студии VK видео на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил как "стрем" случаи, когда его неверно цитируют.
Пресс-секретарь президента РФ посетил блогерскую студию VK видео на ПМЭФ, где ему предложили игру "норм или стрем", в которой ему было предложено оценить различные вещи и ситуации.
На вопрос фигуристки и ведущей игры Евгении Медведевой, как он оценивает ситуацию, когда его неверно цитируют, Песков ответил "стрем".
Кроме того, пресс-секретарь президента признался, что он впервые дает интервью блогерам.
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ПМЭФ-2026РоссияДмитрий ПесковЕвгения Медведева
 
 
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