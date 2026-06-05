Некоторые западные компании ушли "абсолютно по-скотски", заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что некоторые западные компании ушли с российского рынка "абсолютно по-скотски", но есть и те, кто остался работать в России.
- Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в приходе иностранного капитала на свой рынок.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Некоторые западные компании ушли с российского рынка "абсолютно по-скотски", но есть и те компании, которые остались работать в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте не забывать, что, да, многие компании, крупные компании ушли. Кто-то ушел по-хорошему, кто-то ушел абсолютно по-скотски. Но кто-то остался и остается на этом рынке. И мы, как Россия, заинтересованы в том, чтобы иностранные капиталы приходили на наш рынок", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.