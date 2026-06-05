Не нужно преувеличивать оживление интереса Запада к ПМЭФ, считает Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не стоит преувеличивать оживление интереса к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) со стороны Запада и значение приезда его эмиссаров на форум.

"Для них важно понимать основной вектор - куда Россия собирается идти экономически, политически и так далее. Им важно понимать, что Россия считает для себя основными вызовами. И этот интерес не исчезал, он всегда присутствовал", - уточнил Песков.