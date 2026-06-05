Не нужно преувеличивать оживление интереса Запада к ПМЭФ, считает Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не стоит преувеличивать оживление интереса к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) со стороны Запада.
- Западный бизнес ждет выступления президента России Владимира Путина и его заявлений в ходе панельной сессии ПМЭФ.
- ПМЭФ в этом году проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не стоит преувеличивать оживление интереса к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) со стороны Запада и значение приезда его эмиссаров на форум.
"Вы знаете, я пока бы не преувеличивал оживление интереса Запада и не преувеличивал бы значение приезда каких-то эмиссаров. Все-таки главное - это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ, говоря о возросшем сейчас на Западе интересе к форуму.
Западный бизнес ждет выступления президента России Владимира Путина, его заявлений в ходе панельной сессии ПМЭФ, отметил он.
"Для них важно понимать основной вектор - куда Россия собирается идти экономически, политически и так далее. Им важно понимать, что Россия считает для себя основными вызовами. И этот интерес не исчезал, он всегда присутствовал", - уточнил Песков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.