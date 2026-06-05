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Песков: отношения России и Сербии позволяют обсуждать острые проблемы - РИА Новости, 05.06.2026
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12:36 05.06.2026
Песков: отношения России и Сербии позволяют обсуждать острые проблемы

Песков: РФ и Сербия имеют отношения, позволяющие обсуждать самые острые проблемы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Сербия имеют партнерские отношения.
  • На полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партнерские отношения России и Сербии позволяют обсуждать самые острые проблемы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Сербия имеют партнерские отношения, которые позволяют Москве и Белграду обсуждать самые острые проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сербия — это страна, с которой у нас действительно партнерские отношения. И эти партнерские отношения позволяют нам обсуждать самые острые проблемы", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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