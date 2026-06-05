Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Сербия имеют партнерские отношения.
- На полях ПМЭФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что партнерские отношения России и Сербии позволяют обсуждать самые острые проблемы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Сербия имеют партнерские отношения, которые позволяют Москве и Белграду обсуждать самые острые проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.