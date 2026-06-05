Песков прокомментировал слова Макрона о планах позвонить в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о намерении позвонить президенту РФ Владимиру Путину.
- Песков отметил, что, несмотря на заявления Макрона о звонке «в ближайшее время», французский лидер так и не позвонил.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что он собирается позвонить "в ближайшее время" президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что ближайшее время проходит, а французский лидер не звонит.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном. Он также отметил, что российский лидер сохраняет готовность ко встрече и диалогу с президентом Франции.