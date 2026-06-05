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Песков прокомментировал слова Макрона о планах позвонить в Москву - РИА Новости, 05.06.2026
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12:21 05.06.2026 (обновлено: 12:28 05.06.2026)
Песков прокомментировал слова Макрона о планах позвонить в Москву

Песков: Макрон не звонит в Москву, хотя каждый раз говорит о таком намерении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о намерении позвонить президенту РФ Владимиру Путину.
  • Песков отметил, что, несмотря на заявления Макрона о звонке «в ближайшее время», французский лидер так и не позвонил.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что он собирается позвонить "в ближайшее время" президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что ближайшее время проходит, а французский лидер не звонит.
"Уже несколько лет мы с вами слышим заявления господина Макрона, что он собирается позвонить Путину в ближайшее время. Ближайшее время проходит, никто никому не звонит", - сказал Песков газете "Известия" в кулуарах ПМЭФ.
Ранее Песков сообщил РИА Новости, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном. Он также отметил, что российский лидер сохраняет готовность ко встрече и диалогу с президентом Франции.
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