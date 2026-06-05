Песков прокомментировал слова Макрона о планах позвонить в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что он собирается позвонить "в ближайшее время" президенту РФ Владимиру Путину, заявил, что ближайшее время проходит, а французский лидер не звонит.

Ранее Песков сообщил РИА Новости, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с Макроном. Он также отметил, что российский лидер сохраняет готовность ко встрече и диалогу с президентом Франции.