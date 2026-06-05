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Песков: Путину доложили о реакции мировых лидеров на письмо Зеленского - РИА Новости, 05.06.2026
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12:20 05.06.2026 (обновлено: 12:25 05.06.2026)
Песков: Путину доложили о реакции мировых лидеров на письмо Зеленского

Песков: Путину доложили о разной реакции мировых лидеров на письмо Зеленского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президенту России Владимиру Путину доложили о реакции мировых лидеров на письмо Владимира Зеленского.
  • Мировые лидеры отреагировали на письмо Зеленского по-разному.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о разной реакции мировых лидеров на письмо Владимира Зеленского к российскому президенту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Передали президенту, он ознакомился, доложили и о разных реакциях мировых лидеров", - сказал Песков газете "Известия" в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
"Доза неопределенности". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Вчера, 11:41
 
ПМЭФ-2026Владимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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