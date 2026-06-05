Песков: Путину доложили о реакции мировых лидеров на письмо Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президенту России Владимиру Путину доложили о реакции мировых лидеров на письмо Владимира Зеленского.
- Мировые лидеры отреагировали на письмо Зеленского по-разному.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доложили о разной реакции мировых лидеров на письмо Владимира Зеленского к российскому президенту, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.