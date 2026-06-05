Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт к разговорам с европейцами.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к разговорам с европейцами, им достаточно "взять телефон и набрать номер".
"Путин постоянно на протяжении всех этих пяти лет говорит: мы открыты к диалогу. Мы считаем, что это тупиковый путь... когда количество проблем растет, а желание разговаривать находится на нуле. И мы не инициаторы этого молчания… Путин открыт к диалогу. Если европейцы отойдут от своей парадигмы не общения, им достаточно взять трубку телефона и набрать номер", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.