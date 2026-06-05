Песков прокомментировал отношения России и Сербии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Сербия имеют партнерские отношения, которые позволяют Москве и Белграду обсуждать самые острые проблемы, но эта страна выбирает свой путь развития самостоятельно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.