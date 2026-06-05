Краткий пересказ от РИА ИИ
- У России и Сербии партнерские отношения, позволяющие обсуждать острые проблемы.
- Сербия самостоятельно выбирает свой путь развития и справляется с вызовами.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Сербия имеют партнерские отношения, которые позволяют Москве и Белграду обсуждать самые острые проблемы, но эта страна выбирает свой путь развития самостоятельно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, у нас с сербами особые исторические отношения, особые этнические отношения, особые отношение по вере, но это самостоятельная страна, которая самостоятельно выбирает свой путь развития, которая сталкивается со своими трудностями, которая самостоятельно отвечает на те вызовы, с которыми они справляются. Другое дело, что действительно, Сербия — это страна, с которой у нас действительно партнерские отношения. И эти партнерские отношения позволяют нам обсуждать самые острые проблемы", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.