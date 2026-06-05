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Песков прокомментировал отношения России и Сербии - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:56 05.06.2026 (обновлено: 12:12 05.06.2026)
Песков прокомментировал отношения России и Сербии

Песков: РФ и Сербия имеют партнерские отношения, но страна сама выбирает путь

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У России и Сербии партнерские отношения, позволяющие обсуждать острые проблемы.
  • Сербия самостоятельно выбирает свой путь развития и справляется с вызовами.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия и Сербия имеют партнерские отношения, которые позволяют Москве и Белграду обсуждать самые острые проблемы, но эта страна выбирает свой путь развития самостоятельно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, у нас с сербами особые исторические отношения, особые этнические отношения, особые отношение по вере, но это самостоятельная страна, которая самостоятельно выбирает свой путь развития, которая сталкивается со своими трудностями, которая самостоятельно отвечает на те вызовы, с которыми они справляются. Другое дело, что действительно, Сербия — это страна, с которой у нас действительно партнерские отношения. И эти партнерские отношения позволяют нам обсуждать самые острые проблемы", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026РоссияСербияМоскваДмитрий Песков
 
 
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