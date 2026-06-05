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Песков заявил о важности зарубежных инвестиций для развития - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:54 05.06.2026 (обновлено: 12:08 05.06.2026)
Песков заявил о важности зарубежных инвестиций для развития

Песков о важности зарубежных инвестиций: РФ в них заинтересована

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности зарубежных инвестиций для развития страны.
  • Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности зарубежных инвестиций для развития.
"Мы заинтересованы в том, чтобы доказывать всем, что мы страна надежная, мы лучшая страна для капиталовложений, потому что ни одна страна мире не может без зарубежных инвестиций развиваться. Это просто невозможно", - сказал Песков газете "Известия" в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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