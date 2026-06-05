Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности зарубежных инвестиций для развития страны.
- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности зарубежных инвестиций для развития.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.