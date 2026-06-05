Интерес западного бизнеса к России никогда не исчезал, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интерес западного бизнеса к России никогда не исчезал.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Интерес западного бизнеса к России никогда не исчезал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все-таки главное — это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет. Этот интерес не исчезал, он всегда присутствовал", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.