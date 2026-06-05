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Песков прокомментировал заявление Рубио об Украине - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:50 05.06.2026 (обновлено: 12:08 05.06.2026)
Песков прокомментировал заявление Рубио об Украине

Песков после слов Рубио о поддержке Украины заявил о последовательности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Вашингтоном Киева.
  • Это происходит последовательно, заявил представитель Кремля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание на заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Вашингтоном Киева, отметив, что это последовательно происходит.
"Госсекретарь Рубио, который сказал, что: "ну мы в целом, конечно мы поддерживаем только одну сторону - это Украину и мы туда и оружие поставляем" и так далее. Вот, и это последовательно происходит", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026УкраинаВ миреСШАМарко РубиоДмитрий ПесковВашингтон (штат)
 
 
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