Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков обратил внимание на слова госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Вашингтоном Киева.
- Это происходит последовательно, заявил представитель Кремля.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание на заявления госсекретаря США Марко Рубио о поддержке Вашингтоном Киева, отметив, что это последовательно происходит.
"Госсекретарь Рубио, который сказал, что: "ну мы в целом, конечно мы поддерживаем только одну сторону - это Украину и мы туда и оружие поставляем" и так далее. Вот, и это последовательно происходит", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.