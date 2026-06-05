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В Кремле выразили надежду на возобновление переговоров по Украине - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:47 05.06.2026 (обновлено: 12:02 05.06.2026)
В Кремле выразили надежду на возобновление переговоров по Украине

Песков выразил надежду на возобновление переговоров по Украине

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия надеется на возобновление переговоров по Украине, заявил Песков.
  • Москва продолжает общение с Вашингтоном по имеющимся каналам, отметил он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва надеется, что переговоры по Украине будут возобновлены и сложившаяся пауза будет прервана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы все-таки надеемся, что та пауза, которая сейчас образовалась, она все-таки будет нарушена. И будут вызываемы какие-то контакты. Тем более что с американцами мы продолжаем по имеющимся каналам общаться", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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