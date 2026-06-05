В Кремле выразили надежду на возобновление переговоров по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия надеется на возобновление переговоров по Украине, заявил Песков.
- Москва продолжает общение с Вашингтоном по имеющимся каналам, отметил он.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва надеется, что переговоры по Украине будут возобновлены и сложившаяся пауза будет прервана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.