Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об интересе западного бизнес-сообщества к ПМЭФ-2026.
- Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об интересе западного бизнес-сообщества к ПМЭФ-2026.
"Главное - это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет, и даже его если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента, заявления президента в ходе панельной сессии", - сказал Песков газете "Известия".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.