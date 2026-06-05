Здунов: Мордовия реализует вместе с Китаем проект по переработке конопли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Республика Мордовия реализует совместный проект с Китаем по переработке технической конопли, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Республики Артем Здунов.

"Мы совместно научились делать длинные волокна для текстильной промышленности. Прошли все испытания, открыли большой цех", – рассказал Здунов.

Губернатор подчеркнул, что в последние годы отмечается устойчивая динамика роста торгово-экономических связей с Китаем. Внешнеторговый оборот между Мордовией и Китайской Народной Республикой вырос в два раза.

"За последние годы республика значительно нарастила объемы экспорта. Поставки идут почти в 60 стран мира, в числе ведущих экспортных товаров - грузовые вагоны, электротехническое оборудование и наша качественная продукция сельского хозяйства", – сказал Здунов.

Глава Мордовии отметил, что выстроена планомерная работа с Белоруссией – есть конкретные проекты в сфере металлургии, светотехники, фармацевтики, кабельной промышленности, другие проекты в том числе социальные. В Узбекистане есть возможности для работы строительных, кабельных, пищевых предприятий из Мордовии. Есть четкие перспективы сотрудничества с государствами Ближнего Востока.

"Приоритетной задачей на ближайшее время является улучшение структуры внешнеторгового оборота, в частности – увеличение доли наукоемких товаров и продукции перерабатывающих отраслей АПК в экспорте. Для этого нам необходимо использовать имеющиеся и потенциальные конкурентные преимущества экономики республики, способствовать выходу на внешние рынки новых предприятий, инновационных товаров и технологий, а также развивать импортозамещающие и экспортоориентированные производства", – заключил Здунов.