Рейтинг@Mail.ru
Здунов: Мордовия реализует вместе с Китаем проект по переработке конопли - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
12:39 05.06.2026
Здунов: Мордовия реализует вместе с Китаем проект по переработке конопли

Артем Здунов: Мордовия осуществляет с Китаем проект по переработке конопли

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Артем Здунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Республика Мордовия реализует совместный проект с Китаем по переработке технической конопли, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Республики Артем Здунов.
"Мы совместно научились делать длинные волокна для текстильной промышленности. Прошли все испытания, открыли большой цех", – рассказал Здунов.
Губернатор подчеркнул, что в последние годы отмечается устойчивая динамика роста торгово-экономических связей с Китаем. Внешнеторговый оборот между Мордовией и Китайской Народной Республикой вырос в два раза.
"За последние годы республика значительно нарастила объемы экспорта. Поставки идут почти в 60 стран мира, в числе ведущих экспортных товаров - грузовые вагоны, электротехническое оборудование и наша качественная продукция сельского хозяйства", – сказал Здунов.
Глава Мордовии отметил, что выстроена планомерная работа с Белоруссией – есть конкретные проекты в сфере металлургии, светотехники, фармацевтики, кабельной промышленности, другие проекты в том числе социальные. В Узбекистане есть возможности для работы строительных, кабельных, пищевых предприятий из Мордовии. Есть четкие перспективы сотрудничества с государствами Ближнего Востока.
"Приоритетной задачей на ближайшее время является улучшение структуры внешнеторгового оборота, в частности – увеличение доли наукоемких товаров и продукции перерабатывающих отраслей АПК в экспорте. Для этого нам необходимо использовать имеющиеся и потенциальные конкурентные преимущества экономики республики, способствовать выходу на внешние рынки новых предприятий, инновационных товаров и технологий, а также развивать импортозамещающие и экспортоориентированные производства", – заключил Здунов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Республика МордовияПМЭФКитайАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала