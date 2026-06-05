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Меркель рассказала, кто может вести переговоры с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
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17:46 05.06.2026
Меркель рассказала, кто может вести переговоры с Россией

Меркель: переговоры с Россией должны вести те, у кого есть политическая власть

© AP Photo / Michael SohnАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Ангела Меркель. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ангела Меркель заявила, что вести переговоры с Россией должны те, у кого есть политическая власть и легитимность.
  • Она подчеркнула, что готова поделиться своими знаниями, если к ней обратятся за советом.
  • Меркель отметила, что недостаточно, чтобы задачу поддерживать контакт с Россией брали на себя только США, так как это «глубоко затрагивает и европейские интересы».
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вести переговоры с Россией должны те, у кого есть политическая власть и легитимность.
"Из своего опыта я знаю, что вести переговоры с российским президентом можно только в том случае, если вы наделены политической властью, которая в условиях демократии дается на определенный срок. (Экс-президент Франции) Франсуа Олланд и я не стали бы просить кого-то другого вести за нас переговоры с (Владимиром) Путиным в Минске. Сегодня это также дело тех, кто обладает властью и легитимностью", - заявила Меркель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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При этом она подчеркнула, что готова поделиться своими знаниями, если к ней обратятся за советом. По мнению Меркель, недостаточно, чтобы задачу поддерживать контакт с Россией брали на себя только США, так как это "глубоко затрагивает и европейские интересы".
"Европейская сила и суверенитет - это две стороны одной медали: обороноспособность и дипломатия. Дипломатия тоже должна играть важную роль", - указала экс-канцлер.
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ заявила, что Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре переговорщика с Россией.
В качестве возможных кандидатов на роль переговорщиков с Россией уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и ее начальницы - нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
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