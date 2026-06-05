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СМИ: Зеленский с партнерами хочет обсудить возможные переговоры с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
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17:14 05.06.2026 (обновлено: 17:23 05.06.2026)
СМИ: Зеленский с партнерами хочет обсудить возможные переговоры с Россией

BFM: Мерц и Зеленский хотят обсудить переговоры с РФ после письма Зеленского

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют обсудить потенциальные переговоры с Россией.
  • Это произойдет 7 июня в Лондоне.
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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"Макрон, … Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся в воскресенье, 7 июня, в Соединенном Королевстве… Эта встреча с Владимиром Зеленским станет возможностью обсудить потенциальные переговоры с Россией", - говорится в материале.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
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В миреРоссияГерманияВеликобританияФридрих МерцВладимир ЗеленскийЭммануэль Макрон
 
 
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