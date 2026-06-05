СМИ: Зеленский с партнерами хочет обсудить возможные переговоры с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют обсудить потенциальные переговоры с Россией.
- Это произойдет 7 июня в Лондоне.
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант "открытого письма" Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
"Макрон, … Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретятся в воскресенье, 7 июня, в Соединенном Королевстве… Эта встреча с Владимиром Зеленским станет возможностью обсудить потенциальные переговоры с Россией", - говорится в материале.