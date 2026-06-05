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Запад пока не готов к переговорам с Россией, считает депутат бундестага - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
05:05 05.06.2026
Запад пока не готов к переговорам с Россией, считает депутат бундестага

Депутат Котре: Запад пока не готов к переговорам с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкШтеффен Котре
Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Штеффен Котре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что на данный момент он не видит готовности к переговорам со стороны Запада ни в Германии, ни в Европейском союзе.
  • Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запад пока не готов вести переговоры с Россией, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"На данный момент я не вижу готовности к переговорам со стороны Запада ни в Германии, ни в Европейском союзе. Надеюсь, что это вскоре изменится", - заявил Котре на полях ПМЭФ.
Политик сказал, что пока настроен довольно скептически, но отметил, что необходимо продолжать работать над тем, чтобы Запад и Россия снова начали вести друг с другом диалог.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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