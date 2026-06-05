Запад пока не готов к переговорам с Россией, считает депутат бундестага

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что на данный момент он не видит готовности к переговорам со стороны Запада ни в Германии, ни в Европейском союзе.
- Глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Запад пока не готов вести переговоры с Россией, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
Политик сказал, что пока настроен довольно скептически, но отметил, что необходимо продолжать работать над тем, чтобы Запад и Россия снова начали вести друг с другом диалог.
Глава Евросовета Антониу Кошта ранее заявлял, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.