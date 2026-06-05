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Пашинян предложил требовать отстранить от выборов оппозицию - РИА Новости, 05.06.2026
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02:00 05.06.2026
Пашинян предложил требовать отстранить от выборов оппозицию

Пашинян предложил прозападным партиям требовать отстранить от выборов оппозицию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал представителей прозападных сил обратиться в Центризбирком с требованием отменить регистрацию трех крупнейших политических сил на парламентских выборах 7 июня.
  • Гурген Симонян, лидер Меритократической партии, спросил Пашиняна, почему оппозиционные силы не запрещены к участию в выборах, несмотря на обвинения в нарушениях закона.
  • Пашинян заявил, что вопросы, поднятые Симоняном, относятся к функциям Центризбиркома, и призвал лидеров других партий обратиться в ЦИК с требованием об отмене регистрации указанных политических сил.
ЕРЕВАН, 5 июн - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян призвал представителей прозападных сил обратиться в Центризбирком с требованием отменить регистрацию трех крупнейших политических сил на парламентских выборах 7 июня.
Во время предвыборных дебатов лидер Меритократической партии Гурген Симонян спросил Пашиняна, почему, обвиняя в нарушениях закона оппозиционные силы - блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партию "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, не запрещает им участвовать в выборах.
"Мы обсудили это и я решил, что мы не обратимся по этому вопросу. Вы можете обратиться в ЦИК. Так как эти люди скажут, что мы испугались проиграть выборы и желаем устранить противников. Вы почему не обращаетесь в ЦИК, господин Симонян", - заявил Пашинян.
Премьер добавил, что вопросы, которые поднимает Симонян, являются частью функций Центризбиркома.
"Господин Саркисян (лидер партии Республика Арам Саркисян - ред.), почему вы не обращаетесь в ЦИК, чтобы отменили регистрацию "Сильной Армении", Роберта Кочаряна, "Процветающей Армении". Я призываю вас в срочном порядке завтра утром обратиться", - сказал он.
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