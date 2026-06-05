Пашинян предложил требовать отстранить от выборов оппозицию

"Господин Саркисян (лидер партии Республика Арам Саркисян - ред.), почему вы не обращаетесь в ЦИК, чтобы отменили регистрацию "Сильной Армении", Роберта Кочаряна, "Процветающей Армении". Я призываю вас в срочном порядке завтра утром обратиться", - сказал он.