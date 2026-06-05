Париж хочет привлечь ЕС для своего ядерного потенциала, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж хочет привлечь финансирование Евросоюза для модернизации своего ядерного потенциала.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об увеличении числа ядерных боеголовок и объявил о вступлении государства в эпоху «продвинутой ядерной доктрины».

Макрон заявил, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе, и восемь стран уже присоединились к инициативе участия в ядерных учениях Франции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Париж хочет привлечь финансирование Евросоюза, чтобы модернизировать свой ядерный потенциал, ведь экономика Франции находится не в лучшем состоянии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Создается ощущение, что в Париже хотят привлечь финансирование Евросоюза для модернизации своего ядерного арсенала. Экономика Франции (находится - ред.) не в лучшем состоянии. Модернизировать за свой счет - дорогое удовольствие. Почему бы не привлечь средства тех, кто ведется на авантюры?" - сказала дипломат в интервью "Российской газете" на ПМЭФ.

Захарова отметила, что сейчас происходит развитие совокупного военно-ядерного потенциала НАТО против РФ

"Французские официальные лица не скрывают, что готовятся к войне высокой интенсивности. Против кого? Говорят о нашей стране, периодически поглядывая на Белоруссию", - уточнила официальный представитель.

По словам Захаровой, европейские государства, предоставляя базы для стратегической авиации Франции и допуская возможность размещения ядерного оружия, становятся приоритетными целями в случае агрессии против Российской Федерации.

Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта этого года в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны. Также он объявил, что государство вошло в эпоху "продвинутой ядерной доктрины", указав, что впредь французское атомное оружие будет использоваться для защиты всей Европы . По его данным, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые смогут принимать участие в ядерных учениях республики. Он также считает, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе.