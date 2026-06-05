Париж хочет привлечь ЕС для своего ядерного потенциала, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж хочет привлечь финансирование Евросоюза для модернизации своего ядерного потенциала.
- Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил об увеличении числа ядерных боеголовок и объявил о вступлении государства в эпоху «продвинутой ядерной доктрины».
- Макрон заявил, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе, и восемь стран уже присоединились к инициативе участия в ядерных учениях Франции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Париж хочет привлечь финансирование Евросоюза, чтобы модернизировать свой ядерный потенциал, ведь экономика Франции находится не в лучшем состоянии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Создается ощущение, что в Париже хотят привлечь финансирование Евросоюза для модернизации своего ядерного арсенала. Экономика Франции (находится - ред.) не в лучшем состоянии. Модернизировать за свой счет - дорогое удовольствие. Почему бы не привлечь средства тех, кто ведется на авантюры?" - сказала дипломат в интервью "Российской газете" на ПМЭФ.
"Французские официальные лица не скрывают, что готовятся к войне высокой интенсивности. Против кого? Говорят о нашей стране, периодически поглядывая на Белоруссию", - уточнила официальный представитель.
По словам Захаровой, европейские государства, предоставляя базы для стратегической авиации Франции и допуская возможность размещения ядерного оружия, становятся приоритетными целями в случае агрессии против Российской Федерации.
Президент Франции Эммануэль Макрон 2 марта этого года в речи о программе атомного сдерживания сообщил, что отдал приказ об увеличении числа ядерных боеголовок военного арсенала страны. Также он объявил, что государство вошло в эпоху "продвинутой ядерной доктрины", указав, что впредь французское атомное оружие будет использоваться для защиты всей Европы. По его данным, к инициативе присоединились уже восемь стран, которые смогут принимать участие в ядерных учениях республики. Он также считает, что французские стратегические ВВС могут быть размещены по всей Европе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.