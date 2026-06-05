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Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отметят День русского языка - РИА Новости, 05.06.2026
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17:52 05.06.2026
Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отметят День русского языка

Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ отметят День русского языка

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ подготовили программу ко Дню русского языка, приуроченному ко дню рождения Александра Пушкина, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.
Как рассказал он, сотрудники павильона в субботу, 6 июня, проведут интерактивные экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Дополнят культурную программу викторины, посвященные пушкинской Москве, и светотехнические шоу.
"Москва неразрывно связана с именем Александра Сергеевича Пушкина, и такие мероприятия помогают по-новому взглянуть на знакомые городские места через историю и культуру. Формат интерактивных экскурсий делает знакомство с наследием поэта более живым и увлекательным как для взрослых, так и для детей. Благодаря макету посетители смогут увидеть пушкинскую Москву в необычном формате и узнать интересные факты о столице", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Кроме того, посетителей ждут тематические представления поэтической направленности, указывается в сообщении департамента.
Экскурсии пройдут в 12.10, 14.10, 16.10 и 18.10 мск. Викторины состоятся в 12.40, 14.40, 16.40 и 18.40 мск.
Как отметили в пресс-службе департамента, Москва постоянно развивается: только в рамках программы реновации в столице в 2025 году ввели рекордные 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Это 119 домов, в которых оборудовали более 35 тысяч квартир. Всего в программу включено 5176 старых домов, жители которых переедут в современные новостройки.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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