Овчинский: в павильоне "Макет Москвы" отметят День русского языка

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ подготовили программу ко Дню русского языка, приуроченному ко дню рождения Александра Пушкина, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градполитики Владислав Овчинский.

Как рассказал он, сотрудники павильона в субботу, 6 июня, проведут интерактивные экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Дополнят культурную программу викторины, посвященные пушкинской Москве, и светотехнические шоу.

"Москва неразрывно связана с именем Александра Сергеевича Пушкина, и такие мероприятия помогают по-новому взглянуть на знакомые городские места через историю и культуру. Формат интерактивных экскурсий делает знакомство с наследием поэта более живым и увлекательным как для взрослых, так и для детей. Благодаря макету посетители смогут увидеть пушкинскую Москву в необычном формате и узнать интересные факты о столице", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Кроме того, посетителей ждут тематические представления поэтической направленности, указывается в сообщении департамента.

Экскурсии пройдут в 12.10, 14.10, 16.10 и 18.10 мск. Викторины состоятся в 12.40, 14.40, 16.40 и 18.40 мск.