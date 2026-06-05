Осколки беспилотника упали на частный дом в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Осколки сбитого БПЛА упали на частный дом в Севастополе, а также спровоцировали пожар у подножия горы Ильяс-Кая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Кроме того, по его словам, у подножья Ильяс-Кая из-за упавших обломков сбитого БПЛА обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы . Площадь возгорания - 50 "квадратов", тушат его с помощью ранцевых огнетушителей.