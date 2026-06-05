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Осколки беспилотника упали на частный дом в Севастополе - РИА Новости, 05.06.2026
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13:04 05.06.2026
Осколки беспилотника упали на частный дом в Севастополе

Обломки сбитого БПЛА упали на частный дом в Севастополе

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе отразили воздушную атаку ВСУ.
  • Осколки одного из дронов упали на частный дом в СНТ на Фиоленте.
  • У подножия горы Ильяс-Кая вспыхнул пожар.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Осколки сбитого БПЛА упали на частный дом в Севастополе, а также спровоцировали пожар у подножия горы Ильяс-Кая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Воздушная атака ВСУ на Севастополь отражена, сбиты 10 БПЛА, люди не пострадали, сообщил ранее губернатор.
"В одном из СНТ на Фиоленте осколки от сбитого БПЛА упали на частный дом", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, у подножья Ильяс-Кая из-за упавших обломков сбитого БПЛА обнаружены отдельные очаги возгорания кустарников и травы . Площадь возгорания - 50 "квадратов", тушат его с помощью ранцевых огнетушителей.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
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