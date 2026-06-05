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Логистический центр Wildberries запустят в Оренбуржье в 2027 году - РИА Новости, 05.06.2026
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
14:05 05.06.2026
Логистический центр Wildberries запустят в Оренбуржье в 2027 году

Солнцев: логистический центр Wildberries запустят в Оренбуржье в 2027 году

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Логистический центр маркетплейса Wildberries запустят в 2027 году в Оренбургской области, соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил губернатор Евгений Солнцев.
"Оренбуржье должно стать важным логистическими хабом России. Такие задачи мы ставим для себя сегодня, тем более что для этого у нас есть географические преимущества: мы находимся между Европой и Азией, а также через наш регион проходит самый короткий путь в Китай и Ближнее Зарубежье", - написал Солнцев в своем канале на платформе "Макс".
В связи с этим в рамках ПМЭФ подписано соглашение с Татьяной Ким – основателем Wildberries, отметил он.
"В 2027 году в Оренбуржье будет запущен на полную мощность логистистический центр маркетплейса", - добавил губернатор.
По его словам, это не единственный проект, которым планируется заняться совместно.
"Подписали соглашение о запуске в нашем регионе комплексной поддержки предпринимателей "Платформа роста". Нам важно поддерживать региональный бизнес. Оренбуржцы получат новые инструменты для того, чтобы увеличить объемы продаж и расширить географию поставок. Все это позволит им полноценно конкурировать с представителями других регионов и откроет новые возможности", - уточнил Солнцев.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)ПМЭФ
 
 
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