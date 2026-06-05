Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-премьер Венгрии Виктор Орбан был большим прагматиком.
- По словам Пескова, Орбан делал то, что было выгодно венграм, и зачастую эта выгода совпадала с выгодой России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан всегда был большим прагматиком, он не был другом России, его дела были выгодны венграм, зачастую эта выгода совпадала с выгодой РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Орбан всегда был большим прагматиком, он не был нашим другом, он был другом венгерского народа, и он делал то, что выгодно венграм, а зачастую эта выгода совпадала с нашей выгодой. Когда что-то становится взаимовыгодным в межгосударственных делах, это и есть партнерство ", - сказал Песков газете "Известия" в кулуарах ПМЭФ.