Орбан всегда был большим прагматиком, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан всегда был большим прагматиком, он не был другом России, его дела были выгодны венграм, зачастую эта выгода совпадала с выгодой РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.