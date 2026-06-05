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Орбан всегда был большим прагматиком, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:42 05.06.2026 (обновлено: 12:43 05.06.2026)
Орбан всегда был большим прагматиком, заявил Песков

Песков: Орбан не был другом России, его дела были выгодны венграм

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что экс-премьер Венгрии Виктор Орбан был большим прагматиком.
  • По словам Пескова, Орбан делал то, что было выгодно венграм, и зачастую эта выгода совпадала с выгодой России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан всегда был большим прагматиком, он не был другом России, его дела были выгодны венграм, зачастую эта выгода совпадала с выгодой РФ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Орбан всегда был большим прагматиком, он не был нашим другом, он был другом венгерского народа, и он делал то, что выгодно венграм, а зачастую эта выгода совпадала с нашей выгодой. Когда что-то становится взаимовыгодным в межгосударственных делах, это и есть партнерство ", - сказал Песков газете "Известия" в кулуарах ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияВенгрияВиктор ОрбанДмитрий Песков
 
 
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