В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков объявил о введении режима беспилотной опасности на территории республики.
НАЛЬЧИК, 5 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков.
"Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность", - написал Коков в своем Telegram-канале.
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