В Орловской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Орловской области объявлена ракетная опасность.
- Губернатор Андрей Клычков рекомендовал жителям укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или в ближайших зданиях.
ТУЛА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков на платформе "Макс".
"Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
Силы ПВО сбили два БПЛА, летевших на Москву
Вчера, 13:46