В Пензенской области отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность».
- Режим «Беспилотная опасность» отменен на территории Пензенской области по сообщению губернатора Олега Мельниченко.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Беспилотная опасность была объявлена в 0.24 мск в пятницу. Она действовала около трех часов.
"На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".