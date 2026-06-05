В Самарской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Самарской области была объявлена ракетная опасность.
- Ракетная опасность на территории Самарской области отменена, об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В пятницу глава региона объявил в области ракетную опасность.
"На территории Самарской области объявлен отбой "Ракетной опасности", - написал Федорищев в канале на платформе "Макс".