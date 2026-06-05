В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Геленджика, Краснодара ("Пашковский") и Сочи, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Геленджика, Краснодара ("Пашковский") и Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.