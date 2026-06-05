Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе прогремели взрывы.
- В области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное".
"В Одессе были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
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