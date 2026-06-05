СВР рассказала, как румынские оккупанты устроили геноцид в Одессе

Краткий пересказ от РИА ИИ Осенью 1941 года румынская оккупационная администрация развернула в Одессе массовый геноцид, направленный прежде всего против евреев.

Сотрудник советской внешней разведки Владимир Молодцов докладывал в Москву о массовых арестах и расстрелах в Одессе.

За время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в Одессе погибли 82 тысячи жителей, 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Румынская оккупационная администрация осенью 1941 года развернула в Одессе жесточайший массовый геноцид, улицы города были в прямом смысле увешаны телами казненных ни в чем не повинных граждан, прежде всего - евреев, об этом в начале ноября того года передал в Москву из одесского подполья прославленный сотрудник органов государственной безопасности СССР Владимир Молодцов. С этим архивным сообщением, рассекреченным Службой внешней разведки России, ознакомилось РИА Новости.

В пятницу исполняется 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Александровича Молодцова (1911-1942).

В самом начале Великой Отечественной войны перед органами госбезопасности СССР встала задача организации разведки и диверсий на территориях, занятых противником. С этой целью 5 июля 1941 года была создана Особая группа при народном комиссаре внутренних дел СССР, сотрудники которой взялись за создание специальных групп для действий во вражеском тылу. В августе 1941-го сотрудник советской внешней разведки Молодцов был направлен в Одессу , где позже возглавил разведывательно-диверсионную резидентуру "Форт".

Геноцид в Одессе развернулся сразу после того, как румынские и германские войска заняли город 16 октября 1941 года. Одесса была объявлена столицей губернаторства Транснистрия - административно-территориальной единицей Румынии . В первые же дни оккупации Одессы румынская военная администрация установила режим террора. Еврейское население стало мишенью новых правителей. Двадцать второго октября 1941 года в румынском военном штабе в Одессе произошел взрыв, погибли многие десятки румынских и немецких офицеров, в том числе военный комендант города. Румынский диктатор Ион Антонеску приказал жестоко расправиться с евреями и коммунистами в Одессе, после этого в городе начался массовый геноцид.

Молодцов докладывал в Москву о том, что происходило в Одессе в те дни.

"Население города (и) деревень терроризировано (в) высшей степени. Производятся массовые аресты (и) расстрелы, особенно евреев. Трупы расстрелянных (и) повешенных не убираются", - говорилось в сообщении Молодцова от 5 ноября 1941 года на имя легендарного сотрудника органов госбезопасности СССР Павла Судоплатова, руководившего 2-м отделом НКВД СССР, в который к тому времени была преобразована Особая группа.

По словам Молодцова, в Одессе по ночам ведется беспрерывная и беспорядочная стрельба, жители не выходят из домов, а передвижение из одного района города в другой возможно лишь по разрешению городского коменданта. "Трудоспособные мужчины мобилизованы (на) работы (по) восстановлению городского транспорта", - добавлял Молодцов.

Всего за время оккупации, продолжавшейся 907 дней, в городе погибли 82 тысячи жителей, 78 тысяч человек были угнаны на принудительные работы в Германию . Десятого апреля 1944 года советские войска освободили Одессу.

Владимир Молодцов под именем Павла Бадаева организовал мощный очаг сопротивления оккупантам в Одессе и ее окрестностях. При резидентуре Молодцова были созданы два партизанских отряда. В условиях жесткого противодействия со стороны германских и румынских спецслужб были проведены успешные операции против захватчиков. Но в начале февраля 1942 года Молодцова в результате предательства схватила румынская контрразведка. Его подвергли жестоким пыткам, но не сломили. После оглашения смертного приговора 29 мая 1942 года Молодцову предложили написать прошение о помиловании, на что он ответил: "Мы на своей земле, и у врагов пощады просить не будем". Считается , что Молодцова расстреляли 12 июля 1942-го в районе еврейского кладбища Одессы.