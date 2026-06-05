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Исследование показало, какое образование выбирают школьники - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
04:38 05.06.2026 (обновлено: 10:12 05.06.2026)
Исследование показало, какое образование выбирают школьники

РИА Новости: более 60% школьников выбирают техническое образование

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 60% школьников выбирают технические направления обучения, примерно 15% ориентируются на гуманитарные специальности, и только 5% — на естественные науки.
  • После 9-го класса больше половины опрошенных школьников планируют продолжить обучение в 10–11 классах, а почти 40% решили перейти в среднее профессиональное учебное заведение.
  • Среди определяющих факторов школьники чаще всего называли возможность получить опыт работы во время учебы, стоимость обучения, востребованность профессии после выпуска, местоположение и атмосферу в учебном заведении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Более 60% школьников выбирают технические направления обучения, примерно 15% ориентируются на гуманитарные специальности, и только 5% - на естественные науки, рассказали РИА Новости в образовательном центре "Алабуга Политех" в рамках ПМЭФ-2026.
"По данным исследования, 60% школьников выбирают технические направления обучения, 20% заинтересованы в развитии в IT-отрасли. Еще 15% ориентируются на гуманитарные специальности, и только 5% - на естественные науки", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 3,6 тысячи российских школьников.
Отмечается, что больше половины опрошенных после 9-го класса планируют продолжить обучение в 10-11 классах, а почти 40% решили перейти в среднее профессиональное учебное заведение. Страх ошибиться с профессией испытывают 40% опрошенных, тогда как страх не поступить туда, куда хотел, - только четверть.
Среди определяющих факторов школьники чаще всего называли возможность получить опыт работы во время учебы, стоимость обучения, востребованность профессии после выпуска, местоположение и атмосферу в учебном заведении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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