Исследование показало, какое образование выбирают школьники

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 60% школьников выбирают технические направления обучения, примерно 15% ориентируются на гуманитарные специальности, и только 5% — на естественные науки.

После 9-го класса больше половины опрошенных школьников планируют продолжить обучение в 10–11 классах, а почти 40% решили перейти в среднее профессиональное учебное заведение.

Среди определяющих факторов школьники чаще всего называли возможность получить опыт работы во время учебы, стоимость обучения, востребованность профессии после выпуска, местоположение и атмосферу в учебном заведении.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Более 60% школьников выбирают технические направления обучения, примерно 15% ориентируются на гуманитарные специальности, и только 5% - на естественные науки, рассказали РИА Новости в образовательном центре "Алабуга Политех" в рамках ПМЭФ-2026.

"По данным исследования, 60% школьников выбирают технические направления обучения, 20% заинтересованы в развитии в IT-отрасли. Еще 15% ориентируются на гуманитарные специальности, и только 5% - на естественные науки", - говорится в исследовании, в котором приняло участие 3,6 тысячи российских школьников.

Отмечается, что больше половины опрошенных после 9-го класса планируют продолжить обучение в 10-11 классах, а почти 40% решили перейти в среднее профессиональное учебное заведение. Страх ошибиться с профессией испытывают 40% опрошенных, тогда как страх не поступить туда, куда хотел, - только четверть.

Среди определяющих факторов школьники чаще всего называли возможность получить опыт работы во время учебы, стоимость обучения, востребованность профессии после выпуска, местоположение и атмосферу в учебном заведении.