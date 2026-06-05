ОАЭ оказали посредничество в обмене пленными с Украиной, заявило Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОАЭ оказали посреднические усилия в обмене военнопленными с Украиной.
- С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посреднические усилия в обмене военнопленными с Украиной оказали ОАЭ, сообщили в Минобороны России.
В пятницу с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.
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"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18