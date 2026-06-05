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Новак обозначил ключевые вызовы для российской экономики - РИА Новости, 05.06.2026
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09:27 05.06.2026
Новак обозначил ключевые вызовы для российской экономики

Новак: дефицит кадров и денежно-кредитная политика являются вызовами для РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак назвал дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат одними из важнейших рисков для экономики.
  • Изменение структуры расходов бюджета является вторым фактором, влияющим на экономику, по словам Новака.
  • Высокая инфляция и жесткая денежно-кредитная политика обозначены Новаком как еще один риск для экономики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Изменение структуры расходов бюджета, дефицит кадров и жесткая денежно-кредитная политика сегодня являются ключевыми вызовами для российской экономики, заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка на ПМЭФ.
"При цикличности экономики важно управлять, на мой взгляд, рисками и искать те новые драйверы, которые дают дополнительные возможности для выхода на устойчивую траекторию роста экономики. И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых - это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат", - отметил Новак.
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В качестве второго фактора он назвал изменение структуры расходов бюджета. По его словам, в последние годы были очень серьезные вливания в виде бюджетных инвестиций в экономику, в технологическое развитие, в социальную сферу.
"И здесь, я думаю, то, что делает сегодня правительство по консолидации бюджета, по приоритизации расходов, - это важная составляющая для того, чтобы создавать условия для экономического роста и возможности для кредитования экономики", - добавил Новак.
"Еще один риск – это высокая инфляция, жесткая денежно-кредитная политика. Это следствие в том числе продолжения тех рисков, которые мы обозначаем в качестве ключевых", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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