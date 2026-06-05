Российская экономика показала устойчивость, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская экономика выросла более чем на 10% за последние три года, заявил вице-премьер Александр Новак.
- Новые отрасли, такие как IT, сельское хозяйство и машиностроение, также продемонстрировали рост.
С.-Петербург, 5 июн - РИА Новости. Российская экономика продемонстрировала устойчивость и выросла более чем на 10% за последние три года, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Наша экономика показала устойчивость и показала рост в тяжелейших условиях. Если брать последние три года, то рост составил около 10,3% - это выше средних мировых темпов роста", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Новак также отметил, что продемонстрировали рост и новые отрасли, такие как IT, и сельское хозяйство и машиностроение.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.