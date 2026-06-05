Рейтинг@Mail.ru
Российская экономика показала устойчивость, заявил Новак - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
08:40 05.06.2026
Российская экономика показала устойчивость, заявил Новак

Новак: экономика РФ показала устойчивость и выросла более чем на 10% за 3 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская экономика выросла более чем на 10% за последние три года, заявил вице-премьер Александр Новак.
  • Новые отрасли, такие как IT, сельское хозяйство и машиностроение, также продемонстрировали рост.
С.-Петербург, 5 июн - РИА Новости. Российская экономика продемонстрировала устойчивость и выросла более чем на 10% за последние три года, заявил вице-премьер Александр Новак.
"Наша экономика показала устойчивость и показала рост в тяжелейших условиях. Если брать последние три года, то рост составил около 10,3% - это выше средних мировых темпов роста", - сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Экономика сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, заявил Новак
08:26
Новак также отметил, что продемонстрировали рост и новые отрасли, такие как IT, и сельское хозяйство и машиностроение.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ПМЭФ-2026: стартовал международный экономический форум в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:32
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаСанкт-ПетербургАлександр НовакСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала