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Новак рассказал о влиянии нехватки кадров на российскую экономику - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:43 05.06.2026 (обновлено: 08:44 05.06.2026)
Новак рассказал о влиянии нехватки кадров на российскую экономику

Новак назвал нехватку кадров значительным риском для экономики России

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак заявил, что нехватка кадров — значительный риск для экономики России.
  • Требуется переток работников из непроизводительных отраслей в те, что дают высокую добавленную стоимость, а также нужно повышать гибкость труда.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нехватка кадров - значительный риск для экономики России, нужен переток работников из непроизводительных отраслей в те, что дают высокую добавленную стоимость, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ.
"И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых - это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат", - сказал Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Он отметил, что здесь требуется переток из непроизводительных отраслей в те отрасли, которые дают более высокую добавленную стоимость. Также нужно повышать гибкость труда.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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