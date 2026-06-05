Новак рассказал о влиянии нехватки кадров на российскую экономику

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Нехватка кадров - значительный риск для экономики России, нужен переток работников из непроизводительных отраслей в те, что дают высокую добавленную стоимость, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на ПМЭФ.

Он отметил, что здесь требуется переток из непроизводительных отраслей в те отрасли, которые дают более высокую добавленную стоимость. Также нужно повышать гибкость труда.