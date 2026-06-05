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Футболисты сборной Норвегии сделали фото в стиле викингов - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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09:31 05.06.2026 (обновлено: 09:43 05.06.2026)
Футболисты сборной Норвегии сделали фото в стиле викингов

Сборная Норвегии по футболу сделала общекомандное фото в стиле викингов перед ЧМ

© Фото : Соцсети сборной Норвегии по футболуСборная Норвегии по футболу
Сборная Норвегии по футболу - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Соцсети сборной Норвегии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная команда Норвегии по футболу сделала общекомандное фото в стиле викингов перед началом чемпионата мира.
  • Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, норвежская команда сыграет в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирака.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Национальная команда Норвегии по футболу сделала общекомандное фото в стиле викингов перед началом чемпионата мира по футболу.
Фотография футболистов сборной опубликована в официальном аккаунте национальной команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
На изображении игроки вооружены и одеты как викинги. Сама фотография сделана около одного из горных озер, по которому плывут драккары - узкие парусные ладьи.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля. Норвежцы сыграют в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирака.
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