© Фото : Соцсети сборной Норвегии по футболу Сборная Норвегии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальная команда Норвегии по футболу сделала общекомандное фото в стиле викингов перед началом чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, норвежская команда сыграет в группе I с командами Франции, Сенегала и Ирака.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Национальная команда Норвегии по футболу сделала общекомандное фото в стиле викингов перед началом чемпионата мира по футболу.

Фотография футболистов сборной опубликована в официальном аккаунте национальной команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

На изображении игроки вооружены и одеты как викинги. Сама фотография сделана около одного из горных озер, по которому плывут драккары - узкие парусные ладьи.