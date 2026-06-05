Глава РЭЦ рассказала о цифровизации для снижения издержек экспортеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Цифровизация налоговых механизмов поддержки ВЭД повышает конкурентоспособность отечественных товаров на зарубежных рынках, поскольку позволяет сократить издержки и снизить операционные риски, рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

"Так, процесс подтверждения нулевой налоговой ставки, которая является, по сути, мощным инструментом поддержки экспортера, за последние годы был заметно оптимизирован. Экспортеры в рамках цифрового функционала, который создан на платформе налоговой службы, могут сформировать документы на подтверждение применения нулевой ставки НДС без каких-либо дополнительных действий, просто потому что они находятся в единой цифровой среде", - сообщила Вероника Никишина на сессии "Налоговые службы: создаем комфортную среду для бизнеса и прозрачность для государства".

Внешнеэкономическая деятельность не ограничивается налогами, и оцифровка других сквозных элементов экспорта также снижает издержки и общую регуляторную нагрузку на экспортеров. Платформа "Мой экспорт", оператором которой является РЭЦ, помогает экспортерам в различных жизненных ситуациях. Эта платформа – государственный цифровой портал, который тесно интегрирован с сервисами ФНС.

"Благодаря такой интеграции мы получили интересные цифровые решения. Например, при обращении за транспортной субсидией сервис требует подтверждения отсутствия налоговой задолженностей. Интеграция с системой ФНС позволяет проверить этот параметр автоматически, что значительно упрощает работу экспортера", – уточнила глава РЭЦ.

Через факт уплаты налога также можно подтвердить факт транспортировки и доставки товара. Это позволило перевести в цифровой вид значительную долю логистической документации экспортеров. "Если раньше приходилось собирать большой комплект копий документов, подтверждающих экспортные операции, в бумажном виде, то сейчас все находится в электронном реестре, который можно сформировать в "Офисе экспортера". Надо отметить, что такой шаг – огромное подспорье бизнесу, это снижает риск ошибок и вероятность отказа со стороны налоговой инспекции", - заключила Никишина.

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и "Школа экспорта РЭЦ".

В этом году ВЭБ.РФ традиционно выступает титульным партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке мероприятия главный институт развития страны представлен вместе с координируемыми им организациями. Это, в частности, группа компаний "Просвещение", Фонд Сколково, Сколтех, СК Капитал, Российский экспортный центр, Корпорация МСП, Фонд развития промышленности и другие.

В зале D2 работает пространство "ВЭБ-класс", где пройдут дискуссии, лекции, мастер-классы и интерактивные форматы, посвященные образованию, технологиям и развитию экономики.