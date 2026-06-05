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В Нефтекамске загорелась кровля пятиэтажного дома - РИА Новости, 05.06.2026
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13:09 05.06.2026 (обновлено: 13:32 05.06.2026)
В Нефтекамске загорелась кровля пятиэтажного дома

В Нефтекамске на площади 2 тысячи квадратных метров загорелась кровля пятиэтажки

© Фото : МЧС Башкортостана/MAXДым от пожара на крыше пятиэтажного дома в Нефтекамске
Дым от пожара на крыше пятиэтажного дома в Нефтекамске - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : МЧС Башкортостана/MAX
Дым от пожара на крыше пятиэтажного дома в Нефтекамске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В башкирском Нефтекамске на площади две тысячи квадратных метров загорелась кровля пятиэтажного жилого дома.
  • Пятнадцать человек, включая пятерых детей, спасли, 69 — эвакуировали.
  • Пострадавших нет.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади 2 тысячи квадратных метров в башкирском Нефтекамске, спасены 15 человек, в том числе пятеро детей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняют конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.
"Спасено 15 человек, из них пять детей. Эвакуировано 69 человек, из них семь детей. По предварительной информации, пострадавших нет", - информирует МЧС РФ.
По данным региональной прокуратуры, дом горит в переулке Кувыкина, для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Нефтекамска Айнур Ханов. Ведомство также опубликовало видео с места происшествия.
Борьбу с огнем ведут около 50 человек и 17 единиц техники.
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ПроисшествияРоссияНефтекамскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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