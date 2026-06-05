В Нефтекамске загорелась кровля пятиэтажного дома

Дым от пожара на крыше пятиэтажного дома в Нефтекамске

Дым от пожара на крыше пятиэтажного дома в Нефтекамске

Краткий пересказ от РИА ИИ В башкирском Нефтекамске на площади две тысячи квадратных метров загорелась кровля пятиэтажного жилого дома.

Пятнадцать человек, включая пятерых детей, спасли, 69 — эвакуировали.

Пострадавших нет.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади 2 тысячи квадратных метров в башкирском Нефтекамске, спасены 15 человек, в том числе пятеро детей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание кровли пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров. Тушение осложняют конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка.

РФ. "Спасено 15 человек, из них пять детей. Эвакуировано 69 человек, из них семь детей. По предварительной информации, пострадавших нет", - информирует МЧС

По данным региональной прокуратуры, дом горит в переулке Кувыкина, для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Нефтекамска Айнур Ханов. Ведомство также опубликовало видео с места происшествия.