Путин: если нефть останется дорогой, это скажется на инфляции в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что высокая стоимость нефти повлияет на инфляцию в ведущих экономиках, включая США.
- Глава государства сделал заявление в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Если нефть останется дорогой, то это скажется на инфляции в ведущих экономиках, включая США, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сейчас если наверху будет держаться котировка нефти, она будет дорогой, это же будет сказываться на всей цепочке экономического взаимодействия. Скорее всего, это скажется и на инфляции ведущих экономик, в том числе на инфляции в США", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.