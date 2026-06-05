Навка продемонстрировала, как победила Овечкина в соревновании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.
- Они сыграли в игру, суть которой заключается в том, кто сделает больше движений ногами за короткий промежуток времени.
- Татьяна Навка опубликовала фрагменты соревнования в социальных сетях и отметила, что Александр Овечкин уступил ей первенство.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на одном из мероприятий после возвращения в Россию на время паузы в сезоне встретился с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.
Звезды мирового спорта сыграли в игру, суть которой заключается в том, кто сделает больше движений ногами за короткий промежуток времени. На участниках импровизированного соревнования были пояса со счетчиками движений, после чего они начали активные действия. Фрагменты мини-турнира Навка опубликовала в социальных сетях.
"Овечкин побил рекорд Гретцки, а Навка превзошла Овечкина! Победить чемпиона может только чемпионка! А если серьезно, то Саша, как истинный хоккеист, будучи настоящим мужчиной, просто уступил пальму первенства девушке. Кстати, игра очень увлекательна, азартна и развивает координацию, рекомендую, особенно для общих игр с детьми!" - написала олимпийская чемпионка.