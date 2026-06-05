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Навка продемонстрировала, как победила Овечкина в соревновании - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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15:58 05.06.2026
Навка продемонстрировала, как победила Овечкина в соревновании

Татьяна Навка продемонстрировала на видео, как победила Овечкина в соревновании

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТатьяна Навка
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.
  • Они сыграли в игру, суть которой заключается в том, кто сделает больше движений ногами за короткий промежуток времени.
  • Татьяна Навка опубликовала фрагменты соревнования в социальных сетях и отметила, что Александр Овечкин уступил ей первенство.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на одном из мероприятий после возвращения в Россию на время паузы в сезоне встретился с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.
Звезды мирового спорта сыграли в игру, суть которой заключается в том, кто сделает больше движений ногами за короткий промежуток времени. На участниках импровизированного соревнования были пояса со счетчиками движений, после чего они начали активные действия. Фрагменты мини-турнира Навка опубликовала в социальных сетях.
"Овечкин побил рекорд Гретцки, а Навка превзошла Овечкина! Победить чемпиона может только чемпионка! А если серьезно, то Саша, как истинный хоккеист, будучи настоящим мужчиной, просто уступил пальму первенства девушке. Кстати, игра очень увлекательна, азартна и развивает координацию, рекомендую, особенно для общих игр с детьми!" - написала олимпийская чемпионка.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Фигурное катаниеАлександр ОвечкинТатьяна НавкаВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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