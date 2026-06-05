Навка продемонстрировала, как победила Овечкина в соревновании

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский форвард клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин на одном из мероприятий после возвращения в Россию на время паузы в сезоне встретился с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.