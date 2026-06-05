В Эстонии сообщили о прибытии морпехов США на учения НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эстонию прибыли американские морские пехотинцы для участия в военно-морских учениях НАТО BALTOPS в Балтийском море.
- Учения BALTOPS продлятся до 19 июня и пройдут вблизи российских границ с участием около 20 кораблей и порядка шести тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО.
- Американские морпехи будут сотрудничать с эстонскими моряками в области наблюдения и осведомленности о морской обстановке на различных участках побережья Эстонии.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американские морские пехотинцы прибыли в Эстонию на военно-морские учения НАТО BALTOPS в Балтийском море, которые пройдут вблизи российских границ, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
В четверг НАТО начала ежегодные военно-морские учения BALTOPS в Балтийском море, которые продлятся до 19 июня и пройдут вблизи российских границ. В BALTOPS примут участие около 20 кораблей и порядка шести тысяч военнослужащих из 16 стран НАТО. Маневры пройдут под руководством Шестого флота ВМС США и Военно-морских ударных сил НАТО. В них примут участие силы США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции.
"В Эстонию в рамках крупнейших военно-морских учений в Балтийском море BALTOPS прибыл контингент морской пехоты Соединенных Штатов, который в сотрудничестве с ВМС Эстонии отрабатывает обеспечение осведомленности о морской обстановке в наших прибрежных районах. Служба морских пехотинцев США в Эстонии продлится до конца июня... На протяжении учений контингент США будет постоянно дислоцироваться в Таллинне, в городке Минной гавани, и поддерживать действия кораблей и береговых подразделений, участвующих в учениях BALTOPS", - говорится в сообщении.
Как указывает телерадиокомпания, американские морпехи будут сотрудничать с эстонскими моряками в области наблюдения и осведомленности о морской обстановке, действуя в составе мобильных групп на различных участках побережья Эстонии. Отмечается, что прибывшие в Эстонию морские пехотинцы США входят в быстро развертываемое разведывательное подразделение, которое поддерживает оперативные цели командования морской пехоты США в Европе и Африке в зоне операций Балтийского моря.
"Корпус морской пехоты США интегрирован в операции ВМС Эстонии для направления превосходящей силы с моря на сушу. Цель - сохранение военного преимущества, которое позволит союзникам решительно действовать в Балтийском регионе и победить в войне", - утверждает командир контингента майор Патрик Секстон, его слова приводит ERR.
Учения BALTOPS проводятся ежегодно с 1972 года и считаются одними из крупнейших военно-морских маневров НАТО в Балтийском море.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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