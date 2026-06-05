В Эстонии сообщили о прибытии морпехов США на учения НАТО

"В Эстонию в рамках крупнейших военно-морских учений в Балтийском море BALTOPS прибыл контингент морской пехоты Соединенных Штатов, который в сотрудничестве с ВМС Эстонии отрабатывает обеспечение осведомленности о морской обстановке в наших прибрежных районах. Служба морских пехотинцев США в Эстонии продлится до конца июня... На протяжении учений контингент США будет постоянно дислоцироваться в Таллинне, в городке Минной гавани, и поддерживать действия кораблей и береговых подразделений, участвующих в учениях BALTOPS", - говорится в сообщении.