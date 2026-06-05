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НАСА работает над решением проблемы утечки воздуха на МКС - РИА Новости, 05.06.2026
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17:22 05.06.2026 (обновлено: 17:33 05.06.2026)
НАСА работает над решением проблемы утечки воздуха на МКС

РИА Новости: НАСА работает с партнерами над проблемой утечки воздуха на МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей КорсаковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Роскосмос/Сергей Корсаков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАСА работает с российскими партнерами и международным сообществом над решением проблемы утечки воздуха на МКС.
  • Представители НАСА сообщили, что поиск решения проблемы утечки воздуха является долгосрочным процессом.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. НАСА заявило РИА Новости в пятницу, что работает с российскими партнерами и международными сообществом над решением проблемы утечки воздуха на Международной космической станции (МКС).
"Мы продолжаем работать с нашими российскими партнерами, как и с остальным международным сообществом, которое поддерживает космическую станцию, над поиском более долгосрочного решения (проблемы утечки воздуха на МКС - ред.)", - сообщил представитель НАСА в ответ на запрос агентства.
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НАСА
 
 
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