НАСА работает над решением проблемы утечки воздуха на МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАСА работает с российскими партнерами и международным сообществом над решением проблемы утечки воздуха на МКС.
- Представители НАСА сообщили, что поиск решения проблемы утечки воздуха является долгосрочным процессом.
ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. НАСА заявило РИА Новости в пятницу, что работает с российскими партнерами и международными сообществом над решением проблемы утечки воздуха на Международной космической станции (МКС).
"Мы продолжаем работать с нашими российскими партнерами, как и с остальным международным сообществом, которое поддерживает космическую станцию, над поиском более долгосрочного решения (проблемы утечки воздуха на МКС - ред.)", - сообщил представитель НАСА в ответ на запрос агентства.
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