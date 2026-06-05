В Подмосковье пьяный мужчина убил знакомого и покончил с собой

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пьяный мужчина в подмосковном Раменском убил своего знакомого в ходе ссоры и задушил его, а затем свел счеты с жизнью, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По предварительным данным следствия, в пятницу между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт. В результате один нанес ножевые ранения другому и задушил его. После этого мужчина привез тело потерпевшего к его дому, где оставил и свел счеты с жизнью.