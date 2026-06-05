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В Подмосковье пьяный мужчина убил знакомого и покончил с собой - РИА Новости, 05.06.2026
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10:42 05.06.2026 (обновлено: 10:43 05.06.2026)
В Подмосковье пьяный мужчина убил знакомого и покончил с собой

В Раменском пьяный мужчина убил знакомого и свел счеты с жизнью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковном Раменском пьяный мужчина в ходе ссоры убил своего знакомого и задушил его, а затем свел счеты с жизнью.
  • Возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего местного жителя.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пьяный мужчина в подмосковном Раменском убил своего знакомого в ходе ссоры и задушил его, а затем свел счеты с жизнью, возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По предварительным данным следствия, в пятницу между двумя пьяными мужчинами произошел конфликт. В результате один нанес ножевые ранения другому и задушил его. После этого мужчина привез тело потерпевшего к его дому, где оставил и свел счеты с жизнью.
"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 53-летнего местного жителя (часть 1 статья 105 УК РФ)", - сказала она.
Следователь осмотрел место происшествия, готовится назначение комплекса экспертиз, устанавливаются все обстоятельства.
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ПроисшествияРоссияРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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