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МТС Банк стал амбассадором Стандарта общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:37 05.06.2026
МТС Банк стал амбассадором Стандарта общественного капитала бизнеса

МТС Банк вошел в пул участников Стандарта общественного капитала

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМТС Банк вошел в пул участников Стандарта общественного капитала
МТС Банк вошел в пул участников Стандарта общественного капитала - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МТС Банк вошел в пул участников Стандарта общественного капитала. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МТС Банк стал участником Стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал".
Документы о сотрудничестве подписаны на полях Петербургского международного экономического форума.
В основе Стандарта – здоровая среда внутри и вокруг компании, забота о сотрудниках и членах их семей, поддержка социальных программ, реализация проектов, связанных с охраной окружающей среды, вклад бизнеса в благосостояние общества и стратегическое развитие страны.
"У компании есть ряд успешно работающих проектов в социальной и экологической сферах, которые могут стать ориентиром для других организаций. Наше сотрудничество поможет показать на практике, что путь социальной ответственности открыт для бизнеса любого масштаба, если за ним стоят искреннее желание менять среду к лучшему и готовность действовать системно", – заявила гендиректор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
Багатырова отметила, что статус амбассадора – это признание того, что МТС Банк копит общественный капитал не в отчетах, а демонстрирует свою работу в действии – заботе о клиентах, в решении о сортировке мусора, в поддержке сотрудников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов отметил, что банк руководствуется принципами устойчивого развития и ESG во всех аспектах своей деятельности.
"Мы убеждены, что эти принципы лежат в основе долгосрочного роста бизнеса, а финансовая устойчивость невозможна без социальной ответственности, бережного отношения к природе и конструктивных отношений со всеми заинтересованными сторонами. Оценка по Стандарту является логичным продолжением повышения открытости и прозрачности нашего бизнеса", – комментирует Иссопов.
 
ПМЭФ-2026МТСАНО "Общественный капитал"
 
 
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