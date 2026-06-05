МТС Банк стал амбассадором Стандарта общественного капитала бизнеса

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. МТС Банк стал участником Стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал".

Документы о сотрудничестве подписаны на полях Петербургского международного экономического форума.

В основе Стандарта – здоровая среда внутри и вокруг компании, забота о сотрудниках и членах их семей, поддержка социальных программ, реализация проектов, связанных с охраной окружающей среды, вклад бизнеса в благосостояние общества и стратегическое развитие страны.

"У компании есть ряд успешно работающих проектов в социальной и экологической сферах, которые могут стать ориентиром для других организаций. Наше сотрудничество поможет показать на практике, что путь социальной ответственности открыт для бизнеса любого масштаба, если за ним стоят искреннее желание менять среду к лучшему и готовность действовать системно", – заявила гендиректор АНО "Общественный капитал " Асият Багатырова.

Багатырова отметила, что статус амбассадора – это признание того, что МТС Банк копит общественный капитал не в отчетах, а демонстрирует свою работу в действии – заботе о клиентах, в решении о сортировке мусора, в поддержке сотрудников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Председатель правления МТС Банка Эдуард Иссопов отметил, что банк руководствуется принципами устойчивого развития и ESG во всех аспектах своей деятельности.