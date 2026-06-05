Мостовой ждет сюрприза от одной из африканских команд на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший футболист сборной Александр Мостовой заявил, что на чемпионате мира ждет сюрприза от одной из африканских команд.
- Он считает, что из-за нового формата турнира сложно предугадать будущего чемпиона.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что на чемпионате мира 2026 года ждет сюрприза от кого-то из африканских команд.
Мировое первенство с участием 48 команд пройдет в Мексике, США и Канаде в период с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Африканский континент на турнире представят 10 команд. Ими станут сборные Алжира, Ганы, Египта, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуара, ДР Конго, Марокко, Сенегала, Туниса и ЮАР.
"Однозначно будет команда-сюрприз. Но тут еще сложнее предугадать. Но с таким количеством команд точно кто-то неожиданно выстрелит. Мы не видим многие команды вообще. Думаю, что точно удивит какая-нибудь африканская команда и европейская. Я отталкиваюсь от состава. Товарищеские игры идут сейчас, и мы видим, что топовые команды в некоторых матчах проигрывают, но это не показатель. Все готовятся к чемпионату мира, у всех свои задачи на товарняках", - сказал Мостовой.
Чемпион СССР считает, что из-за нового формата турнира сложно предугадать будущего чемпиона. "Будет заминка из-за формата. 48 команд, матчи в трех странах, да еще и из группы выходит по три команды, а не по две. Очень сложно предугадать, как будет развиваться ситуация. Мои фавориты: Франция, Испания, Бразилия, Аргентина, Португалия, ну и Англия, наверное", - отметил он.
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